ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಛಲದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 23:28 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 23:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್‌
ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನರ್‌
RCBWomen cricketWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT