ಚೊಚ್ಚಲ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೀಗ್’ ಟೂರ್ನಿ: ಟ್ರಿಗರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಷಿಯನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಟ್ರಿಗರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಷಿಯನ್ ತಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಫಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೀಗ್' ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಾಯ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತು, ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 88 ಮಂದಿ ಶೂಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ 25 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಟ್ರಾಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಸ್ಕೀಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಷಿಯನ್ ಶೂಟರ್ಗಳು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. 50 ಮೀಟರ್ ಪ್ರೋನ್, 10 ಮೀಟರ್ ಪೀಪ್ ಸೈಟ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಶೂಟರ್ಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಷಿಯನ್ ತಂಡವು ₹4 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ರೈಫಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಿಕೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಫಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಸುಶೀಲಾ, ಖಜಾಂಜಿ ಮುರುಳಿ ವಿ., ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಂಜಪ್ಪ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>