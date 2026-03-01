ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

T20 World Cup: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 17:34 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 17:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Australia vs India: ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ, ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಹೀಲಿ ವಿದಾಯ
Australia vs India: ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ, ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಹೀಲಿ ವಿದಾಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC | ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೂ ನಾಕೌಟ್‌ಗೇರದ ಪಾಕ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೆಮಿಗೆ
T20 WC | ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೂ ನಾಕೌಟ್‌ಗೇರದ ಪಾಕ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸೆಮಿಗೆ
CricketT20 World CupSanju SamsonT20 world cup 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT