ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಕಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್‌: ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಸವಿತಾ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಸವಿತಾ ಪೂನಿಯಾ ಅವರು ಎಫ್ಐಎಚ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ಆಟಗಾರರ ತಂಡವನ್ನು ‘ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ’ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಸಲೀಮಾ ಟೇಟೆ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೂ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದೇ 8ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಕೊರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಉರುಗ್ವೆ, ವೇಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><strong>ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ</strong></p><p><strong>ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಸ್: ಬನ್ಸಾರಿ</strong> ಸೋಳಂಕಿ, ಬಿಚೂ ದೇವಿ ಖಾರೀಬಾಮ್. </p><p><strong>ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್</strong>: ಸುಶೀಲಾ ಚಾನು ಪುಖರಂಬಮ್, ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಮನಿಶಾ ಚೌಹಾನ್, ಉದಿತಾ, ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ. </p><p><strong>ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್</strong>: ನೇಹಾ, ಸಲೀಮಾ ಟೇಟೆ (ನಾಯಕಿ), ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ವಿತ್ತಲ್ ಫಾಲ್ಕೆ, ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಾಳ್, ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್. </p><p><strong>ಫಾರ್ವರ್ಡ್</strong>: ನವನೀತ್ ಕೌರ್, ಇಶಿಕಾ, ಲಾಲರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಡುಂಗ್ಡುಂಗ್, ಬಲಜೀತ್ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ಅನು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>