ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ದೆ–ಲಂಡನ್‌ ಹಾಡುಗಾರ

ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಲಂಡನ್‌ ಹಾಡುಗಾರ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:01 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಆಂಟೊನಿ
ಚಾರ್ಲ್ಸ್‌ ಆಂಟೊನಿ
Messi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT