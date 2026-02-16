<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹8,621.12 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಡಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ₹1,233.97 ಕೋಟಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ₹1,088.18 ಕೋಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ₹529.20 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ₹464.53 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿವೆ.</p>.<p>2020–21 ಮತ್ತು 2023–24ರ ನಡುವೆ ದಂಡದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2024–25ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, 2020–21ರಲ್ಲಿ ₹1,148.71 ಕೋಟಿಗಳಿದ್ದ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹1,415.65 ಕೋಟಿ, ₹1,785.90 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹2,225.10 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹2,045.74 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.</p>.<p>‘ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.<br><br></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>