ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ CJ‌ಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ: ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:20 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಐವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ಗೆ ಬಡ್ತಿ: ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಐವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ಗೆ ಬಡ್ತಿ: ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು
ಐವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ಗೆ ಬಡ್ತಿ: ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನ್ಯಾ. ಚಂದ್ರನ್‌ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನ್ಯಾ. ಚಂದ್ರನ್‌ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು
ನ್ಯಾ. ಚಂದ್ರನ್‌ಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಶಿಫಾರಸು
Supreme CourtHigh Courtchief justice

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT