ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರ ಮೈತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಇಂದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಠಾಕ್ರೆಗಳಿಬ್ಬರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈತ್ರಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮರಾಠಿ–ಮನೂಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ
ಸಂಜಯ್ ಶಿರ್ಸತ್ ಶಿವಸೇನೆ (ಶಿಂಧೆ) ನಾಯಕ
