ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:16 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rajnath SinghDefence India

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT