ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ನಟ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಪಹರಣ: 9 ಆರೋಪಿಗಳ ಖುಲಾಸೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:11 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DR RajkumarVeerappanMadras High Court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT