‘ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ’ ಅಶೋಕ: ಸಿ.ಎಂ ಸಂಯಮದ ಪಾಠ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ(ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ):</strong> ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಅವರು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಸುಗಮ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಸಂಯಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಶೋಕ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, 'ಬರ ಪರಿಹಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅಶೋಕ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಶೋಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು.</p>.<p>ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರು ಅಶೋಕ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಕಲಾಪ ಸುಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂತ್ರ:</strong></p>.<p>*ಸಭಾನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು</p>.<p>*ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದನದ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಚರ್ಚೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ</p>.<p>*ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಅಸಂಸದೀಯ ಪದ ಬಳಸಬಾರದು. ಸಂಸದೀಯ ಪದಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಟೀಕೆ–ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸಚಿವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು</p>.<p>*ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಡಿ. ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಚರ್ಚೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ</p>.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಅಶೋಕ ಹೇಳಿದರು</p>