ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಕಳವಳ

ಟ್ರಯಲ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 21:53 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 21:53 IST
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಸ್ವತಃ ವಿಡಿಯೊ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದು ವೋಯರಿಸಂ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು
– ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
Karnataka High Court

