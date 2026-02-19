ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ನೈಸ್‌ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:30 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtHigh CourtNICENICE Limited
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT