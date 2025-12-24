<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯು ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು' ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>2018ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ತಂಡವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಬೆಳೆಯೂರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳೆಯೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ. </p><p>2015ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜೀತ್ ಪ್ರಭು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡು ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಜರ್ಮನಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ತಂಡವು ಐದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಅಪೂರ್ವ, ಶಶಿಧರ್ ನಾಯರಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಹೊಸಮನೆ, ಪ್ರತೀಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೆಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ರವೀಂದ್ರ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಸಂಜಯ ಬೆಲೆಯೂರ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>2024ರಿಂದ, ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವು ಜರ್ಮನ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಯಕ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>