<p><strong>ಪಾಮ್ ಬೀಚ್</strong>: ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದ ಯೂರೋಪಿನ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ದರವು ಶೇ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 'ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 'ಮಾತುಕತೆ ಮೇಜಿ'ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ನ್ಯಾಟೊ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಬ್ರಿಟನ್, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಿದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಶೇ 25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>