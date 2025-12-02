ಹೆರಾನ್‌ ಡ್ರೋನ್‌ ಖರೀದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ

<p><strong>ಟೆಲ್ ಅವೀವ್</strong>: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆರಾನ್ ಎಂಕೆ–2 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವೇಳೆ, ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನವ ರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನ(ಯುಎವಿ) ಹೆರಾನ್ ಎಂಕೆ–2 ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ತಯಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ಸೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇವೇ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>