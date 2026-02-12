ಚುರುಮುರಿ: ಎಐ ನಿರುದ್ಯೋಗ!

<p>‘ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ’ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ.</p>.<p>‘ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದೀಯಾ?’ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರೋರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಾನೇ ಸಿಗಲ್ವಂತೆ’.</p>.<p>‘ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ನಿಂಗೆ’.</p>.<p>‘ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರಂತ್ರೀ... ಅಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಎಐ ಬಂದ ನಂತರ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತೆ’.</p>.<p>‘ಅದ್ ಸರಿ, ನೀನೇನು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ?’ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದೀಯ?’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಿದಿರಾ?’</p>.<p>‘ಮತ್ಯಾಕ್ ನೀನು ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೀಯ?’</p>.<p>‘ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಆಗಲ್ವೇನ್ರೀ... ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಹೋದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲ್ವೇನ್ರೀ’ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ನೀನೇನಿಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿ, ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತೀಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರಿದು, ‘ಈ ಎಐ ಮಾಡಿದೋರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ ಹೇಳು’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯರು’ ಎಂದಳು.</p>.<p>‘ಎಐ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ, ನಾಶ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ವ?’</p>.<p>‘ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ?’</p>.<p>‘ಅಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬದಲು, ರಾಜಕಾರಣಿ<br>ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು,<br>ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಎಐ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಬಿಡೋಣ’.</p>.<p>‘ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ?’ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಆಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವವರೇ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಎಐ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕುರುಹೂ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನೋ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಎಐ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ವ’ ಎಂದು ನಕ್ಕಳು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>