ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪ: ಭಾರತದ 35 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆ

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 35 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಜಾಫ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಕೆಸಂತುರೈ ಬಳಿ ಜಲಗಡಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರ ಬುದ್ದಿಕ ಸಂಪತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅ.9 ರಂದು 47 ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. </p>