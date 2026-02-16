ಚುರುಮುರಿ: ಪಶುವಿಗಿಂತ ಕಡೆ

<p>‘ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಈ ಎಪ್ಸ್ಟೈನನ ಅಪರಾಧದ ದಾಖಲೆಗಳೇ 30 ಲಕ್ಷ ಪುಟ ಅದಾವಂತೆ! ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧದ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಕಾನೂನಿನ ಕೈಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬೈಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಅವನ ಜೊತಿಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಹೆಸರು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರಾಕೆ ಹತೈತಿ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ’ ಎಂದೆ ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ.</p>.<p>‘ಅಂವಾ ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡತಿದ್ದನಂತೆ... ಹಣ, ಹೆಂಡ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಎದ್ದುಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಯಾರೆ’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರುಗುಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾರೆ ದೇಶದಾಗೆ ಸಚಿವರು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊರಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ ದೇಶದಾಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ...’ ಎಂದೆ.</p>.<p>ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ತಟ್ಟನೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು <br>ಶುರು ಮಾಡಿತು. ‘ಕಮಲಕ್ಕನ ಮನಿಯ ಪುರಿ ಅಂಕಲ್ಲು ಅಂವನ ಜೊತಿಗಿ ಮಾತುಕತಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಖರೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೇಶದ ವಿಕಾಸ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರೆ’.</p>.<p>‘ಅಂವನ ಹೊಲಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಕೇಸಾದ ಮ್ಯಾಲೂ ಅಂಬಾನಿ ಅಂಕಲ್ಲು, ಪುರಿ ಅಂಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಅಂವನ ಜೊತಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ಯಾರೆ. ಅಂವಾ ತಲೆಹಿಡುಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ <br>ಮ್ಯಾಗೂ ಅಂವನ ಜೊತಿಗಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲೇ? ಎಷ್ಟರೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗ್ಯಾನೆ ಅಂವಾ!’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಇಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಂಗೆ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿರುದಾವಳಿ ಕೊಡೂದನ್ನು ನೀವು ಮನುಷ್ಯಾರು ಮೊದ್ಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ! ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾಗೂ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ಇರತೀವಿ, ತಿಳಕೋ’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಗುರ್ರೆಂದಾಗ ನಾನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>