ಉಕ್ರೇನ್ ಬಂದರಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: 8 ಮಂದಿ ಸಾವು, 27 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಒಡೆಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 27 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದಾಳಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರುಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಡೆಸಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಲೆಹ್ ಕೈಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪಡೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>