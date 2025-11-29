ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸೇನಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ತಯಾರಿ

<p>ಪಿಟಿಐ</p>.<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇನಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ರಷ್ಯಾ ಸಂಸತ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಡಿ.4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಸ್ಕೊದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಉಪ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫೋಮಿನ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 18ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಭಾರತದ ತಲ್ವಾರ್ ಸರಣಿಯ ಲಘು ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನೌಕೆಯು ಆರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿರುವಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಷ್ಯಾವು ಭಾರತದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>