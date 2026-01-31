<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಣವೀರ್ ಗವಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಸರಣಿಯ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ 7-6 (4), 6-2ರಿಂದ ಏಗನ್ ಬಾಲಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಎಂ. ಜೋಡಿಯು ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6-2, 6-0ರಿಂದ ದರ್ಶ್ ಮಲ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.</p><p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಹರ್ ಟಿ. 6-3, 6-3ರಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಸರಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದರು. ಡಬಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಶಾ ಸುಭಾಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣೀಕಾ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂ. 6-2, 4-6, 10-7ರಿಂದ ಸಾಯಿ ಹಾಸಿನಿ ಪರ್ವತನೇನಿ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಬೆಹೆರಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>