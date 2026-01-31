Australian Open: ರಿಬಾಕಿನಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಕಿರೀಟ

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದ ಎಲಿನಾ ರಿಬಾಕಿನಾ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.</p><p>ಭರ್ಜರಿ ಸರ್ವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಶನಿವಾರ ರಾಡ್ ಲೇವರ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ 6–4, 4–6, 6–4 ರಿಂದ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಟ್ಟುವ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವಣ ಈ ಪಂದ್ಯ 2ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಈ ಮೂಲಕ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ರಿಬಾಕಿನಾ 2023ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಕೈಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಿಬಾಕಿನಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p><p>27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೋಲು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು.</p><p>ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ ನಂತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ರಿಬಾಕಿನಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎದುರಾ ಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದು 2–0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರು. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ್ಗಳ ಮೂಲಕ 37 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರು. ಸಬಲೆಂಕಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಬಾಕಿನಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿ 1–1 ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p><p>ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುದುರಿಕೊಂಡ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏಳನೇ ಗೇಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು 4–3 ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡತೊಡಗಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದರಲ್ಲದೇ, ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3–0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕಂಡಿತು.</p><p>ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಬಾಕಿನಾ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ ಬೇಗನೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಒಂದೂ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ರಿಬಾಕಿನಾ ಕೂಡ ಕೆಲಕಾಲ ಅಧೀರರಾದಂತೆ ಕಂಡುಂದರು.</p><p>ಆದರೆ ಮರುಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಿಬಾಕಿನಾ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದು 3–3 ಸಮಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ವಾಗುವಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವಹಿಸಿ ಆಡಿದ ಅವರು ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದು, ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೇಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 4–3 ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆರನೇ ‘ಏಸ್’ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗೆಲುವು ಪೂರೈಸಿದರು.</p><p>ಸಬಲೆಂಕಾ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರಿಬಾಕಿನಾ ಸಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದದ್ದರು. </p><p>ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಇಗಾ ಶ್ವಾಂಟೆಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ರಿಬಾಕಿನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೆಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಮಾಸ್ಕೊದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿಬಾಕಿನಾ, ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (2018) ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣ ಕಜಾಕಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>