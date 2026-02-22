ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
news
ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ಆಡಳಿತ

ಶೇ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪ್ರತಿಸುಂಕ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Comments
ಭಾರತದ ಜತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ
ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
Supreme CourtadministrationTrump

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

