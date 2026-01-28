ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 11:13 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 11:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ
ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್
AmericaVenezuela

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT