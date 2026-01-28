ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಆ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೆನೆಟ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಚರ್ಚೆ.ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್.<p>‘ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಜತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ನಾವು ಬಳಸುವ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ’ ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>