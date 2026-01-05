ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡೂರೊ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ‘ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ’ ಎಂದು ನಿಕೊಲಸ್ ಮಡೂರೊ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆ,‘ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ’ ಎಂದು ಮಡುರೊ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಡೂರೊ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಬಳಿಕ, ಮಡೂರೊ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಡುರೊ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನ್ಹಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>