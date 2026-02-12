ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ | ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ

ಕೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಕೇಂದ್ರದ ನೂತನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಶ್ರಮಿಕರ ಹಿತ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಹನೀಯಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ.
