75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್‌ ಮಸೂದೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಸೆನ್

<h3>ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಮಸೂದೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಸೆನ್</h3>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ.29– 'ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಸರಿಸಮನಾದ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ಹಾಕ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆ<br>ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಮಸೂದೆಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕೆಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುವುದಾಗಿ ಅಖಿಲಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನ್ನ್ಹಾ ಸೆನ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ 22ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಚೆಟ್ಟಿ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತು.</p>