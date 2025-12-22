75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳೊತ್ತಬೇಕು

<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 21– ತಾರೀಕು 21ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮತದಾರರು ಓಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಕರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಬೆರಳಿನ ಗುರ್ತನ್ನು ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರರ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ಪಡೆದು ಓಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ</strong></p><p>ಸಿಯೋಲ್, ಡಿ. 21– ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನೂ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಮರಣ ದಂಡನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಅಮಾನುಷವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>