<p>ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 23– ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಸದಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಟೆನಿಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ–ಕಲ್ಲೋಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. </p><p>ಏಷ್ಯನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ 'ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು' ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p><p><strong>147 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜ. 28ರಂದು ಚುನಾವಣೆ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 23– ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 147 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜನವರಿ 28ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p><p>ಜನವರಿ 8ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>