ತಮೋರೆ ಮಿಂಚು: ಮುಂಬೈಗೆ ಜಯ

<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲೀಟ್ ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈ 51 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿತು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು.</p><p>ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್' ಆದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮೋರೆ (ಔಟಾಗದೇ 93;52ಎ) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 331 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 280 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಯುವರಾಜ್ ಚೌಧರಿ (96;96ಎ) ಅವರು ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: </strong>ಮುಂಬೈ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 331 (ಮುಷೀರ್ ಖಾನ್ 55, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ 55, ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮೋರೆ ಔಟಾಗದೇ 93, ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ 48; ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೋರಾ 74ಕ್ಕೆ 3). ಉತ್ತರಾಖಂಡ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 280 (ಯುವರಾಜ್ ಚೌಧರಿ 96, ಜಗದೀಶ ಸಚ್ಚಿತ್ 51; ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ 28ಕ್ಕೆ 2, ಓಂಕಾರ್ ತರ್ಮಲೆ<br>40ಕ್ಕೆ 2, ಮುಷೀರ್ ಖಾನ್ 57ಕ್ಕೆ 2). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮೋರೆ</p><p><strong>ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 3: ಸರ್ವಿಸಸ್: </strong>21.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 83 (ಪಿ.ಎಸ್.ಪೂನಿಯಾ 25; ರಾಜೇಶ್ ಮೊಹಾಂತಿ 25ಕ್ಕೆ 4, ಸಂಬಿತ್ ಎಸ್. ಬರಾಲ್ 21ಕ್ಕೆ 4). ಒಡಿಶಾ: 24.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 84 (ಸಂದೀಪ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಔಟಾಗದೇ 32; ಪಿ.ಎಸ್. ಪೂನಿಯಾ 27ಕ್ಕೆ 4). ಫಲಿತಾಂಶ: ಒಡಿಶಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ರಾಜೇಶ್ ಮೊಹಾಂತಿ.</p><p><strong>ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 2: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ:</strong> 48.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 253 (ಹರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ 101, ಗಜ್ಜರ್ ಸಮ್ಮರ್ 83; ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ 30ಕ್ಕೆ 3, ಅನುಜ್ ಟಿ. 38ಕ್ಕೆ 2). ಹರಿಯಾಣ: 39 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 256 (ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್ ಔಟಾಗದೇ 164, ಪಾರ್ಥ್ ವಿ. 67; ಅಂಕುರ್ ಪನ್ವಾರ್ 51ಕ್ಕೆ 3). ಫಲಿತಾಂಶ: ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್</p><p><strong>ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ರೈಲ್ವೇಸ್: </strong>50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 266 (ಅಂಶ್ ಯಾದವ್ 59, ರವಿ ಸಿಂಗ್ 76, ಝಡ್. ಎ. ಖಾನ್ 48; ಪಿ.ರಾಜು 41ಕ್ಕೆ 3, ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜು 68ಕ್ಕೆ 3, ಎಂ.ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ 34ಕ್ಕೆ 2). ಆಂಧ್ರ: 44.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 271 (ಎಸ್.ಕೆ.ರಶೀದ್ 40, ರಿಕಿ ಭುಯಿ 76, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಔಟಾಗದೇ 55, ಎಂ.ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಔಟಾಗದೇ 41; ಕರ್ಣ್ ಶರ್ಮಾ 46ಕ್ಕೆ 3). ಆಂಧ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ. ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ.</p>