ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ನೋವು: ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್ ಅಲಭ್ಯ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್ ಅವರು ಮೊಣಕಾಲ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು (ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್) ನೋವಿನ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಾರ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೇಳೆ, 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೂಜಾ ₹85 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>