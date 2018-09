ವೈರಲ್‌ ಆಯ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌

‘ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡುಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಆಗಾಗ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಈಗ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೆಲ ಪುರುಷರು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಮರುಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಜನರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 32 ಸಾವಿರ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀಟ್ವೀಟ್‌ ಬಂದಿವೆ.

ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂಗಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರು ‘ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಯಾರು’ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು, ಕೆಲವರು ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಿಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ‘ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರೆ, ‘ಪುರುಷರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬಂತಹ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುತ್ತವೆ.

ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಪತ್ನಿ ಜತೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

Don’t know much about birds but easy to identify the husband in this picture pic.twitter.com/uL0b2kG9hF

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 19, 2018