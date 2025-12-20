ಗ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್‌: ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್‌ ರದ್ದು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬಿಟಿಸಿ) ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ರೋಗದ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಚಳಿಗಾಲದ ಉಳಿದ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಟಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಿಟಿಸಿ ಆವರಣವನ್ನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆ, ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಚಲನವಲನ, ಮನರಂಜನೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಗ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುನ್ನೆಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 5, 11, 12 ಮತ್ತು 19ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟಿಸಿ ರದ್ದುಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>