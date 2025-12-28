National Badminton Championships: ಶಿಖಾ– ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಡಿಗೆ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ವಿಜಯವಾಡ:</strong> ಅನುಭವಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಕೆ. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಿಯಾದೇವಿ ಕೊಂಜೆಗ್ಬಾಮ್– ಶ್ರುತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಖಾ– ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಡಿ 21–14, 21–18 ರಿಂದ ಮಣಿಪುರದ ಪ್ರಿಯಾದೇವಿ– ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರುತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ರಿತ್ವಿಕ್, ಸೂರ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್: ವಿಜಯವಾಡದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೂರ್ಯ ಚರಿಷ್ಮ ತಮಿರಿ ಅವರು 17–21, 21–12, 21–14 ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ತನ್ವಿ ಪತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>2024 ಒಡಿಶಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಜೇತ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಂಜೀವಿ (ತಮಿಳುನಾಡು) ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಭರತ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರನ್ನು 21–16, 22–20 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>