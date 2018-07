ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚುನಾವಣೆ: ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಗೆ 34 ಮಂದಿ ಬಲಿ

ಕ್ವೆಟಾ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೈರುತ್ಯ ಭಾಗದ ಕ್ವೆಟಾ ನಗರದ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 31 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದಲೂ ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಸಮೀಪ ಅಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10.6 ಕೋಟಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅರ್ಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

(ಲಾಹೋರ್‌ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾತ್‌ ಉದ್ ದವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಫೀಜ್‌ ಸಯೀದ್‌ ಮತದಾನ)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 272 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 3459 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 577 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 8,396 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, 6 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

85 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

(‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಹ್ರೀಕ್‌–ಐ–ಇನ್ಸಾಫ್‌’(ಪಿಟಿಐ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು)

#WATCH Lashkar-e-Taiba chief and Mumbai 26/11 attacks mastermind Hafiz Saeed after casting his vote at a polling booth in Lahore. #PakistanElections2018 pic.twitter.com/uPYLIyHYsq

— ANI (@ANI) July 25, 2018