ಶಿಮ್ಲಾ: ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ರೂಸರ್‌ - 13 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶ: ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ರೂಸರ್‌ವೊಂದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೂರು ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಮ್ಲಾದ ಸನೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ತಿಯುನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾರಾಗೆ ತೆರಳುತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕ್ರೂಸರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.

‘ಕ್ರೂಸರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 13 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ 10 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಆಸ್ಟತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#UPDATE: Death toll rises to 13 in jeep accident near Sanail in Shimla district. #HimachalPradesh https://t.co/Yz2LaFpuaL

— ANI (@ANI) September 22, 2018