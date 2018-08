ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ; ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಬೆಂಬಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಜಫ್ಫರ್‌ಪುರದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬ್ರಜೇಶ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ(ಆರ್‌ಜೆಡಿ) ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್‌ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬ್ರಜೇಶ್‌ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ವರದಿ ನೀಡಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಜೇಶ್‌ ಹೆಸರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆತ ಮಾನ್ಯ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ’ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಾನ್ಯ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಅನಿಸಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರವೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

We have gathered here for the women of our country and we stand with them. If Nitish ji is really feeling ashamed then he should take immediate action: Congress President Rahul Gandhi at protest led by RJD against Bihar government on the Muzaffarpur shelter home case. #Delhi pic.twitter.com/9gwtMXg1W7

