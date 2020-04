Judges traverse over 2000 km by road to assume charge as HC chief justices

2 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು!