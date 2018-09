ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಾಗ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ನಗರದ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾಗ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮುಂಜಾನೆ 2.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಮೇಯರ್‌ ಸೋವನ್‌ ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

