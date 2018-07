ಶ್ರೀನಗರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎಕೆ–47 ರೈಫಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ(ಎಸ್‌ಪಿಒ) ಇರ್ಫಾನ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ದಾರ್‌ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್‌ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್‌ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ರೈಫಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಕಪೊರಾ ನಿವಾಸಿ, ಎಸ್‌ಪಿಒ ಇರ್ಫಾನ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ದಾರ್‌ ಹಿಜ್ಬುಲ್‌ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್‌ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಬುರ್ಹನ್‌–ಉದ್‌–ದಿನ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಫಾನ್‌ಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಿಜ್ಬುಲ್‌ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್‌ ಸೇರುವಂತೆಯೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾಮಾಂಡ್‌ ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಗ್ರರರ ಗುಂಪು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಸ್‌ಪಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್‌ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಎಸ್‌ಪಿಒ ಶಕೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಭಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಾಜದ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಅಹಂಗರ್‌ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೊಪೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಷ್‌–ಇ–ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

