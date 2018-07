ಬಡವರು, ರೈತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕುರ್ಚಿ ಮೋಹದಲ್ಲಿವೆ: ಮೋದಿ

ಶಹಜಾನ್‍ಪುರ್: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಹಜಹಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರೈತರು ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೋಹದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಹಜಹಾನ್‍ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಕಿಸಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಾನು ನಮ್ಮ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಹಜಾನ್‍ಪುರ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ.

I always enjoy being with our farmers. It is due to their hardwork that India has achieved so much. Going to Shahjahanpur in Uttar Pradesh to address a Kisan Kalyan Rally this afternoon.

