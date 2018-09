ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಇರಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳು ರಫೆಲ್ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. #RahulKaPuraKhandanChor (ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು) ಮತ್ತು #Mera_PM_Chor_Hai (ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ) ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಲಾಂಡ್ ‘ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನಮ್ಮೆದುರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು? ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಇಣುಕುನೋಟವನ್ನೂ ನೀಡಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ‘ಕಳ್ಳ’ ಎಂದು ಕರೆದು, ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ₹1.3 ಶತಕೋಟಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವಮಾನವಾಯಿತು ಮೋದಿಜಿ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು.

‘ಒಲಾಂಡ್‌ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಲಾಂಡ್‌ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ರಫೇಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

‘ನೆಹರು–ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುಹಲಗೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕುಟುಂಬ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಹ ‘ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ #RahulKaPuraKhandanChor ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಲಾಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಫೇಲ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸಗಢಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಮಿತ್‌ಶಾ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (ಇಂದು) ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್‌ ಭಾರತ್’ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿರುವ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #RahulKaPuraKhandanChor ಮತ್ತು #Mera_PM_Chor_Hai ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನು ಪ್ರತಿಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಾಗಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಚೌಧರಿ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Everytime I started doubting my govt. for their policies, @RahulGandhi & team give me many other strong reason for trusting in my PM @narendramodi ji & his govt. And to never ever vote this "Chor jaisi shakal wala chor Gandhi khaandan".#MyPMMyProud ❤ #RahulKaPuraKhandanChor pic.twitter.com/LltBoAN8BB

