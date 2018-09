ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯರು ಶಬರಿಮಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ಕುರಿತ ಪರ–ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇದೊಂದು ಕಾಂತ್ರಿಕಾರಕ ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಾಸುದೇವ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..

● ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕೇರಳ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದದ ಪರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು.

● ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಲಿತರನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇರಳ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ.

● ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 24,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಮೂದಿಸದೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕೇರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರು ತೋರಿಸಿದರು.

ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳವರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕೇರಳ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಮಸೀದಿಯ ಒಳಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಾನೂನು ಹೊರಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಋತುಸಾವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವೀರ್ಯಸಾವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I repeat, women have menstrual fluids flowing every month for 4-5 days. Men can have sperm oozing everyday everytime and at will. Let us ban all men in #Sabarimala #SabarimalaVerdict .

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಕ್ರಷ್‌. ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬರ್ಖಾ ದತ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

My minor crush on the Supreme Court could become major at this rate :-) Thank you . Menstruating Women can no longer be barred from #Sabarimala - Bleeding is not a blot. #StopSexism #Period . #SabarimalaVerdict p.s curious dissent by lone female judge on bench https://t.co/GAj2jA6e0T

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮೀರ್‌ ಶರಣ್‌ ಎಂಬುವವರು, ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸುಪರ್‌ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ, ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತಾ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Super September for India. Makes some headway towards becoming a modern and free society and culture. #SabrimalaVerdict https://t.co/NZq8PyZcd9

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್‌ಯೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್‌ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್‌’ ಖಾತೆಯು ತಮಾಷೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

"If any more floods is hitting Kerala, then the full responsibility would be on the Supreme Court"

Via @RahulEaswar and 'Ready to Wait Team"' pic.twitter.com/a4J8JKRKJO

— The Great Dictator..! -- #RebuildKerala (@tittoantony) September 28, 2018