ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ, 2016ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ‘ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಾಯ್‌’ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಹತಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A letter I wrote to the Prime Minister in 2016 ... 1/6 pic.twitter.com/EjPZtgR5b0

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 26, 2018