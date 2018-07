ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಈಶ್ವರ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ

ಲಂಡನ್‌ : ಯೋಗಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ 8 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೆನಡಾದ ವಿನ್ನಿಪೆಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ ‍ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಈಶ್ವರ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಯುವಸಾಧಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

‘ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಈಶ್ವರ್‌ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್‌ ಮೈಕೆಲ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈಶ್ವರ್‌ ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು.

ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಂದಿರುವ ಈತ, ವೇದದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

We are so impressed with this young boy Ishwar Sharma, who is only 8 yrs old and won Young achievers of the year award for @iyogasolutions

Checkout his website https://t.co/sGHUGEmdLP it's so impressive! pic.twitter.com/UOO9LPpLQ6

— Debbani (@debbanig) July 11, 2018