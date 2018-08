ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೂಕುಸಿತದಿಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡುಪಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿಯ ಸಂಪಾಂಜೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮ ಇಲಾಖೆ ಶನಿವಾರ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Fire service personnel & NDRF rescued more than 150 person in Jodupal , Madikeri taluk via Sampanje.@DGP_FIRE @SunilagarwalI @CMofKarnataka pic.twitter.com/4Ys23VccKE — Karnataka Fire Dept (@KarFireDept) August 18, 2018

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಂಜೆ–ಅರಾಂತೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ಸುಳ್ಯದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A team from Sullya Firestation moving to Kadamakal , Madikere taluk ,a tree fallen on road near Paraje- Arantodu , Sullya taluk, cleared the tree ,17th Aug. pic.twitter.com/EIbzHXEiOP — Karnataka Fire Dept (@KarFireDept) August 18, 2018

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಪಿ ಡಿ.ರೂಪಾ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

KODAGU FLOODS: HELPLINE NUMBERS

1) DC KODAGU

+91-9482628409

2) CEO ZP KODAGU

+91-9480869000

3) Helicopter helpline

Alpy +91-8281292702

Chandru - +919663725200

Dhanjay- +91 9449731238

Mahesh - +91 9480731020

4) Rescue Mission for Isolated People.

Rescue Army- +91-9446568222 — D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) August 17, 2018

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಾ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Team of doctors and their numbers deputed at various ganji kendra(in col 1) in Kodagu pic.twitter.com/j85MezOB2N — D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) August 18, 2018

ಕೊಡಗಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ರೂಪಾ ಅವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Urging tourists to avoid travelling to Kodagu... pic.twitter.com/BtHenxL6Pp — D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) August 18, 2018

* ಇವನ್ನೂ ಓದಿ...

* ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಯುವಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ!

* ತಗ್ಗಿದ ಪ್ರವಾಹ: ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

* ಜನರ ಅಳಲು: ಅಧಿಕಾರಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸೇನೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌, ಪರಿಹಾರ ಬರೀ ಬೊಗಳೆ​