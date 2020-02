ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಯೋಮಿ, ಮಂಗಳವಾರ 'ರೆಡ್‌ಮಿ 8ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್‌' ಹೊಸ ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೆಡ್‌ಮಿ 8ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್‌; 2 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಮತ್ತು 3 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. 32 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹6,499 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕೈ ವೈಟ್‌, ಸೀ ಬ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೆಡ್‌ಮಿ 8ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್‌, ಫೆಬ್ರುವರಿ 18ರಿಂದ ಎಂಐ ಸ್ಟೋರ್‌, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

First time in a Redmi A series phone! #Redmi8ADual comes with 13MP + 2MP AI Dual camera which lets you capture stunning portraits that you've always desired. #DeshKaDumdaarSmartphone pic.twitter.com/GDSVlutXit

6.2 ಇಂಚು ಎಚ್‌ಡಿ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಗೊರಿಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್‌ 5 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಪಿ2ಐ ನ್ಯಾನೊ ಕೋಟಿಂಗ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಷ್‌ ಪ್ರೂಫ್‌ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 13 ಎಂಪಿ ಮತ್ತು 2 ಎಂಪಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ ಗೂಗಲ್‌ ಲೆನ್ಸ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 8 ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಂ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 439 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌, ಮೈಕ್ರೊಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ 512 ಜಿಬಿ ವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶ, 5000 ಎಂಎಎಚ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 18ವ್ಯಾಟ್‌ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್‌–ಸಿ ಪೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರೆಡ್‌ಮಿ 8ಎ ಮತ್ತು 8ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ರೆಡ್‌ಮಿ 8ಎ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 3 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 32 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ 8ಎ ಮತ್ತು 8ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 12 ಎಂಪಿ ಸೋನಿಐಎಂಎಕ್ಸ್‌363 ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 430 ಆಕ್ಟಾ–ಕೋರ್‌ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು; ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ '439' ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

'ರೆಡ್‌ಮಿ 8ಎ' ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ?

* 13 ಎಂಪಿ + 2 ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8 ಎಂಪಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

* 5000 ಎಂಎಎಚ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ

* 6.22 ಇಂಚು ಎಚ್‌ಡಿ+ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ

* ಆಕ್ಟಾ–ಕೋರ್‌ ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಂ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 439 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌

ಬೆಲೆ

* 2 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌/ 32 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ₹6,499

* 3 ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌/ 32 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ – ₹6,999

Redmi 20000mAh Power Bank is equipped with high-density Li-Poly battery that offers up to 18W Fast Charge. Now charge more devices at a faster speed. #MorePoweToRedmi



RT if you like this feature. pic.twitter.com/4wmZUcnfYb