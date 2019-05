ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ ತರುವ ದು:ಖ

ವಾರಣಾಸಿಯ ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ರಾಜ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ರಾಜನಾದ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಯುವರಾಜನಾದ. ತರುಣ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಮ ಭೋಗಗಳಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಆಸೆ. ಆಗ ಬೋಧಿಸತ್ವ ಶಕ್ರ (ಇಂದ್ರ)ನಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಆತ ತನ್ನ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಮನೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವನ ಕಾಮವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಲಜ್ಜಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ. ರಾಜ, “ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನೀನು ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ.

“ನನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಪಾಂಚಾಲ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಗರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ಕಾಲಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಖ್ಯ. ಆ ನಗರಗಳು ಕೇವಲ ಬಂಗಾರ, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿವೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನ್ಯ ದೊರೆತರೂ ಸಾಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಧಾನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಆ ನಗರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ರಾಜನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. “ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ.

“ಮಹಾರಾಜಾ, ನೀವು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಾದರೆ ನಾಳೆಯೇ ಹೊರಡಬಹುದು” ಎಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. “ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೀಗ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡು, ಸೈನ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದ ರಾಜ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹೊರಟುಹೋದ. ರಾಜ ತಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇನಾಪತಿ ಬಂದು ಸೈನ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜ. ಅವರಿಗೆ ಅವನ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೂ ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳ, ಹೆಸರು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಭಟರು ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸೋತರು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರಗಳು ದೊರಕುವುದು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ ದು:ಖಪಟ್ಟ. ದು:ಖ ತಡೆಯಲಾರದ ಸಂಕಟವಾಯಿತು, ಅವನಿಗೆ ಅತಿರಕ್ತಸಾರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಯಾವ ವೈದ್ಯರೂ ಅವನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಶಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು “ಮಹಾರಾಜಾ, ನಿನಗೆ ಆಗಿರುವುದು ದೈಹಿಕವಾದ ರೋಗವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಆದ ರೋಗ ಇದು. ನಿನಗೆ ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರುತ್ತೀಯಾ? ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಾಲ್ಕು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಮಂಚಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೀಯಾ? ನಿನಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ವಿಪತ್ತಿನ ಮೂಲ. ಆ ದುರಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಯಕೆ, ಇರುವ ಬದುಕನ್ನು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ” ಎಂದೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಬಂದ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕಾಮವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿ ಧರ್ಮಪರನಾದ.

ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “less money is bad but more money is dangerous” ಅತಿಯಾದ ದುಡ್ಡಿನ ಸಂಗ್ರಹ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತದೆ.