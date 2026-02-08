ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ.. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಪಣ..!

ಪವನ್‌ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್‌.
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:46 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೀವೂ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರಾ?
ನೀವೂ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರಾ?
migration

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT